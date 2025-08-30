Madonna del gatto मूल्य (GATTO)
Madonna del gatto (GATTO) रियल-टाइम प्राइस $0.00009673 है. पिछले 24 घंटों में, GATTO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GATTO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03733878 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00007007 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GATTO में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +12.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Madonna del gatto का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 96.73K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GATTO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 96.73K है.
आज के दिन के दौरान, Madonna del gatto का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Madonna del gatto का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000117629 था.
पिछले 60 दिनों में, Madonna del gatto का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000251493 था.
पिछले 90 दिनों में, Madonna del gatto का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0000117629
|+12.16%
|60 दिन
|$ +0.0000251493
|+26.00%
|90 दिन
|$ 0
|--
Gatto was created by Leonardo da Vinci.Madonna’s cat lives forever in the art world through Artificial intelligence art.$GATTO is a meme that combines art and memes uniquely. Characters like Gatto can serve as brand ambassadors, drawing in specific demographics, especially those who are fans of cats and art. Through interactions on social media and in crypto communities, Gatto can increase the visibility and engagement of a project. Such a character can create a unique identity and culture within crypto projects, enhancing user loyalty and community cohesion.
Madonna del gatto (GATTO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GATTO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
