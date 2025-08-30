MADE की अधिक जानकारी

Made In USA लोगो

Made In USA मूल्य (MADE)

गैर-सूचीबद्ध

$0.00110582
0.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Made In USA (MADE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:28:46 (UTC+8)

Made In USA (MADE) प्राइस की जानकारी (USD)

Made In USA (MADE) रियल-टाइम प्राइस $0.00110582 है. पिछले 24 घंटों में, MADE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MADE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0012994 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MADE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Made In USA (MADE) मार्केट की जानकारी

Made In USA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 387.03K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MADE की मार्केट में उपलब्ध राशि 349.99M है, कुल आपूर्ति 349992915.56 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 387.03K है.

Made In USA (MADE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Made In USA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Made In USA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000419020 था.
पिछले 60 दिनों में, Made In USA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001918159 था.
पिछले 90 दिनों में, Made In USA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000125739944270818 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0000419020-3.78%
60 दिन$ +0.0001918159+17.35%
90 दिन$ +0.000125739944270818+12.83%

Made In USA (MADE) क्या है

The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses. Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans..

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Made In USA (MADE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Made In USA प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Made In USA (MADE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Made In USA (MADE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Made In USA के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Made In USA प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MADE लोकल करेंसी में

Made In USA (MADE) टोकन का अर्थशास्त्र

Made In USA (MADE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MADE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Made In USA (MADE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Made In USA (MADE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MADE प्राइस 0.00110582 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MADE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MADE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00110582 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Made In USA का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MADE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 387.03K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MADE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MADE की मार्केट में उपलब्ध राशि 349.99M USD है.
MADE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MADE ने 0.0012994 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MADE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MADE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MADE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MADE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MADE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MADE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MADE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:28:46 (UTC+8)

