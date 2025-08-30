Made In USA मूल्य (MADE)
Made In USA (MADE) रियल-टाइम प्राइस $0.00110582 है. पिछले 24 घंटों में, MADE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MADE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0012994 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MADE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Made In USA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 387.03K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MADE की मार्केट में उपलब्ध राशि 349.99M है, कुल आपूर्ति 349992915.56 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 387.03K है.
आज के दिन के दौरान, Made In USA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Made In USA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000419020 था.
पिछले 60 दिनों में, Made In USA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001918159 था.
पिछले 90 दिनों में, Made In USA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000125739944270818 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0000419020
|-3.78%
|60 दिन
|$ +0.0001918159
|+17.35%
|90 दिन
|$ +0.000125739944270818
|+12.83%
The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses. Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans..
Made In USA (MADE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MADE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
