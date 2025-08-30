MBC की अधिक जानकारी

Mad Bears Club लोगो

Mad Bears Club मूल्य (MBC)

गैर-सूचीबद्ध

1 MBC से USD लाइव प्राइस:

$0.057581$0.057581
-0.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Mad Bears Club (MBC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:51:08 (UTC+8)

Mad Bears Club (MBC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.057564$ 0.057564
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.057946$ 0.057946
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.057564$ 0.057564

$ 0.057946$ 0.057946

$ 2.54$ 2.54

$ 0.057564$ 0.057564

--

-0.13%

-19.14%

-19.14%

Mad Bears Club (MBC) रियल-टाइम प्राइस $0.057581 है. पिछले 24 घंटों में, MBC ने $ 0.057564 के कम और $ 0.057946 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MBC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.54 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.057564 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MBC में --, 24 घंटों में -0.13%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Mad Bears Club (MBC) मार्केट की जानकारी

$ 5.18K$ 5.18K

--
----

$ 5.18K$ 5.18K

89.91K 89.91K

89,914.486467175 89,914.486467175

Mad Bears Club का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.18K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MBC की मार्केट में उपलब्ध राशि 89.91K है, कुल आपूर्ति 89914.486467175 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.18K है.

Mad Bears Club (MBC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Mad Bears Club का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Mad Bears Club का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0323975465 था.
पिछले 60 दिनों में, Mad Bears Club का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0439024434 था.
पिछले 90 दिनों में, Mad Bears Club का USD में मूल्य बदलाव $ -0.15154023202922286 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.13%
30 दिन$ -0.0323975465-56.26%
60 दिन$ -0.0439024434-76.24%
90 दिन$ -0.15154023202922286-72.46%

Mad Bears Club (MBC) क्या है

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Mad Bears Club प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Mad Bears Club (MBC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Mad Bears Club (MBC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Mad Bears Club के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Mad Bears Club प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MBC लोकल करेंसी में

Mad Bears Club (MBC) टोकन का अर्थशास्त्र

Mad Bears Club (MBC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MBC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Mad Bears Club (MBC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Mad Bears Club (MBC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MBC प्राइस 0.057581 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MBC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MBC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.057581 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Mad Bears Club का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MBC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.18K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MBC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MBC की मार्केट में उपलब्ध राशि 89.91K USD है.
MBC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MBC ने 2.54 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MBC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MBC ने 0.057564 USD की ATL प्राइस देखी.
MBC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MBC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MBC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MBC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MBC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:51:08 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.