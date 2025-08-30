MCRN की अधिक जानकारी

MacaronSwap लोगो

MacaronSwap मूल्य (MCRN)

गैर-सूचीबद्ध

1 MCRN से USD लाइव प्राइस:

$0.0277333
$0.0277333$0.0277333
+214.50%1D
mexc
USD
MacaronSwap (MCRN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:48:48 (UTC+8)

MacaronSwap (MCRN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00879473
$ 0.00879473$ 0.00879473
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02773333
$ 0.02773333$ 0.02773333
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00879473
$ 0.00879473$ 0.00879473

$ 0.02773333
$ 0.02773333$ 0.02773333

$ 10.39
$ 10.39$ 10.39

$ 0.00794412
$ 0.00794412$ 0.00794412

+131.18%

+214.55%

+204.20%

+204.20%

MacaronSwap (MCRN) रियल-टाइम प्राइस $0.0277333 है. पिछले 24 घंटों में, MCRN ने $ 0.00879473 के कम और $ 0.02773333 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MCRN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 10.39 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00794412 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MCRN में +131.18%, 24 घंटों में +214.55%, तथा पिछले 7 दिनों में +204.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

MacaronSwap (MCRN) मार्केट की जानकारी

$ 22.87K
$ 22.87K$ 22.87K

--
----

$ 218.40K
$ 218.40K$ 218.40K

824.46K
824.46K 824.46K

7,875,087.135142559
7,875,087.135142559 7,875,087.135142559

MacaronSwap का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MCRN की मार्केट में उपलब्ध राशि 824.46K है, कुल आपूर्ति 7875087.135142559 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 218.40K है.

MacaronSwap (MCRN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, MacaronSwap का USD में मूल्य बदलाव $ +0.01891651 था.
पिछले 30 दिनों में, MacaronSwap का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0633345205 था.
पिछले 60 दिनों में, MacaronSwap का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0577739412 था.
पिछले 90 दिनों में, MacaronSwap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.01891651+214.55%
30 दिन$ +0.0633345205+228.37%
60 दिन$ +0.0577739412+208.32%
90 दिन$ 0--

MacaronSwap (MCRN) क्या है

Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn’t an order book where you’re matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users’ funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees.

MCRN लोकल करेंसी में

MacaronSwap (MCRN) टोकन का अर्थशास्त्र

MacaronSwap (MCRN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MCRN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: MacaronSwap (MCRN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज MacaronSwap (MCRN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MCRN प्राइस 0.0277333 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MCRN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MCRN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0277333 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
MacaronSwap का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MCRN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.87K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MCRN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MCRN की मार्केट में उपलब्ध राशि 824.46K USD है.
MCRN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MCRN ने 10.39 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MCRN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MCRN ने 0.00794412 USD की ATL प्राइस देखी.
MCRN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MCRN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MCRN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MCRN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MCRN का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.