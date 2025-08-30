Lyra Finance मूल्य (LYRA)
-0.24%
-1.81%
-7.25%
-7.25%
Lyra Finance (LYRA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, LYRA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LYRA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.677963 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LYRA में -0.24%, 24 घंटों में -1.81%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Lyra Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 257.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LYRA की मार्केट में उपलब्ध राशि 623.63M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 413.19K है.
आज के दिन के दौरान, Lyra Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Lyra Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Lyra Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Lyra Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.81%
|30 दिन
|$ 0
|+3.08%
|60 दिन
|$ 0
|+27.10%
|90 दिन
|$ 0
|--
Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol. LYRA is the native utility token that is used for: - Depositing in the security module to backstop the protocol. - Used for governance votes to determine how network resources are allocated. - Trader and LP incentives.
