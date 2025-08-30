LYNK की अधिक जानकारी

Lynk Coin लोगो

Lynk Coin मूल्य (LYNK)

गैर-सूचीबद्ध

1 LYNK से USD लाइव प्राइस:

$0.00515326
$0.00515326$0.00515326
-0.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Lynk Coin (LYNK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:12:19 (UTC+8)

Lynk Coin (LYNK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00509233
$ 0.00509233$ 0.00509233
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00546582
$ 0.00546582$ 0.00546582
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00509233
$ 0.00509233$ 0.00509233

$ 0.00546582
$ 0.00546582$ 0.00546582

$ 0.069168
$ 0.069168$ 0.069168

$ 0.00343536
$ 0.00343536$ 0.00343536

+0.90%

-0.35%

+1.98%

+1.98%

Lynk Coin (LYNK) रियल-टाइम प्राइस $0.00515326 है. पिछले 24 घंटों में, LYNK ने $ 0.00509233 के कम और $ 0.00546582 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LYNK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.069168 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00343536 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LYNK में +0.90%, 24 घंटों में -0.35%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Lynk Coin (LYNK) मार्केट की जानकारी

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

--
----

$ 5.15M
$ 5.15M$ 5.15M

233.46M
233.46M 233.46M

999,891,075.126756
999,891,075.126756 999,891,075.126756

Lynk Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.20M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LYNK की मार्केट में उपलब्ध राशि 233.46M है, कुल आपूर्ति 999891075.126756 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.15M है.

Lynk Coin (LYNK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Lynk Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Lynk Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013896909 था.
पिछले 60 दिनों में, Lynk Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013384881 था.
पिछले 90 दिनों में, Lynk Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000827895152768278 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.35%
30 दिन$ +0.0013896909+26.97%
60 दिन$ +0.0013384881+25.97%
90 दिन$ +0.000827895152768278+19.14%

Lynk Coin (LYNK) क्या है

$LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders.

Lynk Coin (LYNK) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Lynk Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Lynk Coin (LYNK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Lynk Coin (LYNK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Lynk Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Lynk Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

LYNK लोकल करेंसी में

Lynk Coin (LYNK) टोकन का अर्थशास्त्र

Lynk Coin (LYNK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LYNK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Lynk Coin (LYNK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Lynk Coin (LYNK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LYNK प्राइस 0.00515326 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LYNK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LYNK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00515326 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Lynk Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LYNK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.20M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LYNK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LYNK की मार्केट में उपलब्ध राशि 233.46M USD है.
LYNK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LYNK ने 0.069168 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LYNK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LYNK ने 0.00343536 USD की ATL प्राइस देखी.
LYNK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LYNK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या LYNK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LYNK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LYNK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:12:19 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.