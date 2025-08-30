Lynk Coin मूल्य (LYNK)
Lynk Coin (LYNK) रियल-टाइम प्राइस $0.00515326 है. पिछले 24 घंटों में, LYNK ने $ 0.00509233 के कम और $ 0.00546582 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LYNK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.069168 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00343536 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LYNK में +0.90%, 24 घंटों में -0.35%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Lynk Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.20M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LYNK की मार्केट में उपलब्ध राशि 233.46M है, कुल आपूर्ति 999891075.126756 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.15M है.
आज के दिन के दौरान, Lynk Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Lynk Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013896909 था.
पिछले 60 दिनों में, Lynk Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013384881 था.
पिछले 90 दिनों में, Lynk Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000827895152768278 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.35%
|30 दिन
|$ +0.0013896909
|+26.97%
|60 दिन
|$ +0.0013384881
|+25.97%
|90 दिन
|$ +0.000827895152768278
|+19.14%
$LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders.
