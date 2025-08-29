LUX की अधिक जानकारी

Lux Token लोगो

Lux Token मूल्य (LUX)

गैर-सूचीबद्ध

1 LUX से USD लाइव प्राइस:

$0.00137494
$0.00137494$0.00137494
-17.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Lux Token (LUX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:53:51 (UTC+8)

Lux Token (LUX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00134775
$ 0.00134775$ 0.00134775
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00170676
$ 0.00170676$ 0.00170676
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00134775
$ 0.00134775$ 0.00134775

$ 0.00170676
$ 0.00170676$ 0.00170676

$ 0.02961746
$ 0.02961746$ 0.02961746

$ 0.00117546
$ 0.00117546$ 0.00117546

+0.84%

-17.60%

-31.87%

-31.87%

Lux Token (LUX) रियल-टाइम प्राइस $0.00137494 है. पिछले 24 घंटों में, LUX ने $ 0.00134775 के कम और $ 0.00170676 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LUX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02961746 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00117546 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LUX में +0.84%, 24 घंटों में -17.60%, तथा पिछले 7 दिनों में -31.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Lux Token (LUX) मार्केट की जानकारी

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

--
----

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

994.96M
994.96M 994.96M

994,958,761.639091
994,958,761.639091 994,958,761.639091

Lux Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.37M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LUX की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.96M है, कुल आपूर्ति 994958761.639091 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.37M है.

Lux Token (LUX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Lux Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000293837161074663 था.
पिछले 30 दिनों में, Lux Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004921887 था.
पिछले 60 दिनों में, Lux Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005261844 था.
पिछले 90 दिनों में, Lux Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000293837161074663-17.60%
30 दिन$ -0.0004921887-35.79%
60 दिन$ -0.0005261844-38.26%
90 दिन$ 0--

Lux Token (LUX) क्या है

Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Lux Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Lux Token (LUX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Lux Token (LUX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Lux Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Lux Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

LUX लोकल करेंसी में

Lux Token (LUX) टोकन का अर्थशास्त्र

Lux Token (LUX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LUX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Lux Token (LUX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Lux Token (LUX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LUX प्राइस 0.00137494 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LUX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LUX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00137494 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Lux Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LUX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.37M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LUX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LUX की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.96M USD है.
LUX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LUX ने 0.02961746 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LUX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LUX ने 0.00117546 USD की ATL प्राइस देखी.
LUX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LUX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या LUX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LUX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LUX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:53:51 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.