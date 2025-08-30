LUNR की अधिक जानकारी

LunarCrush लोगो

LunarCrush मूल्य (LUNR)

गैर-सूचीबद्ध

1 LUNR से USD लाइव प्राइस:

$0.00199528
$0.00199528$0.00199528
0.00%1D
mexc
USD
LunarCrush (LUNR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:28:39 (UTC+8)

LunarCrush (LUNR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 13.96
$ 13.96$ 13.96

$ 0.00194135
$ 0.00194135$ 0.00194135

--

--

-0.33%

-0.33%

LunarCrush (LUNR) रियल-टाइम प्राइस $0.00199528 है. पिछले 24 घंटों में, LUNR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LUNR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 13.96 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00194135 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LUNR में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -0.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

LunarCrush (LUNR) मार्केट की जानकारी

$ 299.29K
$ 299.29K$ 299.29K

--
----

$ 299.29K
$ 299.29K$ 299.29K

150.00M
150.00M 150.00M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

LunarCrush का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 299.29K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LUNR की मार्केट में उपलब्ध राशि 150.00M है, कुल आपूर्ति 150000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 299.29K है.

LunarCrush (LUNR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, LunarCrush का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, LunarCrush का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009990692 था.
पिछले 60 दिनों में, LunarCrush का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005786798 था.
पिछले 90 दिनों में, LunarCrush का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010971018832761366 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0009990692-50.07%
60 दिन$ -0.0005786798-29.00%
90 दिन$ -0.0010971018832761366-35.47%

LunarCrush (LUNR) क्या है

$Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit.

LunarCrush प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में LunarCrush (LUNR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके LunarCrush (LUNR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? LunarCrush के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब LunarCrush प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

LUNR लोकल करेंसी में

LunarCrush (LUNR) टोकन का अर्थशास्त्र

LunarCrush (LUNR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LUNR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: LunarCrush (LUNR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज LunarCrush (LUNR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LUNR प्राइस 0.00199528 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LUNR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LUNR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00199528 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
LunarCrush का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LUNR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 299.29K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LUNR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LUNR की मार्केट में उपलब्ध राशि 150.00M USD है.
LUNR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LUNR ने 13.96 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LUNR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LUNR ने 0.00194135 USD की ATL प्राइस देखी.
LUNR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LUNR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या LUNR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LUNR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LUNR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:28:39 (UTC+8)

