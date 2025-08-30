SNAKE2025 की अधिक जानकारी

Lunar Snake Coin लोगो

Lunar Snake Coin मूल्य (SNAKE2025)

गैर-सूचीबद्ध

1 SNAKE2025 से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Lunar Snake Coin (SNAKE2025) मूल्य का लाइव चार्ट
Lunar Snake Coin (SNAKE2025) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.36%

+2.36%

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SNAKE2025 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SNAKE2025 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SNAKE2025 में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +2.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) मार्केट की जानकारी

$ 21.69K
$ 21.69K$ 21.69K

--
----

$ 21.69K
$ 21.69K$ 21.69K

992.78M
992.78M 992.78M

992,775,793.439542
992,775,793.439542 992,775,793.439542

Lunar Snake Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SNAKE2025 की मार्केट में उपलब्ध राशि 992.78M है, कुल आपूर्ति 992775793.439542 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.69K है.

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Lunar Snake Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Lunar Snake Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Lunar Snake Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Lunar Snake Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+5.59%
60 दिन$ 0+14.51%
90 दिन$ 0--

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) क्या है

The Year of the Snake is just around the corner, and with it comes a wave of hope and growth. Let’s unite and make our mark in the Solana community together! Join us on this thrilling adventure! Get your Lunar Snake Coin right now! The Lunar Snake Coin, often associated with the Chinese zodiac, symbolizes various qualities and attributes related to the Year of the Snake. In Chinese culture, the Snake is seen as a symbol of wisdom, intuition, and elegance. People born in the Year of the Snake are often considered to be intelligent, enigmatic, and capable of deep thought. The coin itself can represent prosperity, good fortune, and protection. It may also serve as a talisman or amulet, believed to bring luck and ward off negative energies. Additionally, the Lunar Snake Coin can reflect themes of transformation and renewal, aligning with the cyclical nature of the lunar calendar and the idea of new beginnings. Overall, the Lunar Snake Coin embodies both the characteristics of the Snake and the cultural significance of lunar symbolism, making it a meaningful object for those celebrating the Year of the Snake.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Lunar Snake Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Lunar Snake Coin (SNAKE2025) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Lunar Snake Coin (SNAKE2025) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Lunar Snake Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Lunar Snake Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SNAKE2025 लोकल करेंसी में

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) टोकन का अर्थशास्त्र

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SNAKE2025 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Lunar Snake Coin (SNAKE2025) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Lunar Snake Coin (SNAKE2025) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SNAKE2025 प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SNAKE2025 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SNAKE2025 से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Lunar Snake Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SNAKE2025 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.69K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SNAKE2025 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SNAKE2025 की मार्केट में उपलब्ध राशि 992.78M USD है.
SNAKE2025 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SNAKE2025 ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SNAKE2025 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SNAKE2025 ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SNAKE2025 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SNAKE2025 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SNAKE2025 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SNAKE2025 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SNAKE2025 का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.