Luna Inu मूल्य (LINU)
+0.53%
-3.93%
-22.30%
-22.30%
Luna Inu (LINU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, LINU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LINU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LINU में +0.53%, 24 घंटों में -3.93%, तथा पिछले 7 दिनों में -22.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Luna Inu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.00M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LINU की मार्केट में उपलब्ध राशि 749.17T है, कुल आपूर्ति 1.0e+15 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.34M है.
आज के दिन के दौरान, Luna Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Luna Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Luna Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Luna Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.93%
|30 दिन
|$ 0
|-17.16%
|60 दिन
|$ 0
|+31.95%
|90 दिन
|$ 0
|--
Linu aka Luna Inu is 100% community owned and decentralized. Linu's goals are to change the culture of crypto to one of community decision making, volunteering one’s skills, and preventing scams from taking over the space. The decentralized community banded together through adversity early in the project and flushed out centralized bad actors who tried to take over the project. The community triumphed and the project was revived. Decentralization won. The code is a 1:1 clone of Shiba Inu. The contract is renounced, minimizing the risk of a rug pull or centralization. Luna Inu uses memes, the most powerful tool of persuasion in the world, to galvanize a strong network of allies while having fun. Memes can change the world.
