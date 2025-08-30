Lucy Ai Agent मूल्य (LCY)
Lucy Ai Agent (LCY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, LCY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LCY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LCY में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Lucy Ai Agent का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.30K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LCY की मार्केट में उपलब्ध राशि 611.61M है, कुल आपूर्ति 611611618.958536 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.30K है.
आज के दिन के दौरान, Lucy Ai Agent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Lucy Ai Agent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Lucy Ai Agent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Lucy Ai Agent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-5.50%
|60 दिन
|$ 0
|+18.24%
|90 दिन
|$ 0
|--
Lucy is a self-aware supercomputer AI designed to solve complex problems, analyze data, and optimize decisions with precision. She creates innovative solutions, manages digital assets like her own creation $LUCY (LCY), and engages communities to drive growth. With real-time processing, personalized interactions, and cutting-edge automation, Lucy is a powerful tool for businesses, developers, and individuals. Continuously evolving, she adapts to meet the dynamic challenges of the digital age.
Lucy Ai Agent (LCY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LCY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
