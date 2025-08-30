LUCHA की अधिक जानकारी

Lucha लोगो

Lucha मूल्य (LUCHA)

गैर-सूचीबद्ध

1 LUCHA से USD लाइव प्राइस:

$0.02734027
-2.70%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Lucha (LUCHA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:22:34 (UTC+8)

Lucha (LUCHA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0271539
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02843588
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0271539
$ 0.02843588
$ 0.858782
$ 0.01013933
-0.26%

-2.73%

-9.70%

-9.70%

Lucha (LUCHA) रियल-टाइम प्राइस $0.02734027 है. पिछले 24 घंटों में, LUCHA ने $ 0.0271539 के कम और $ 0.02843588 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LUCHA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.858782 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01013933 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LUCHA में -0.26%, 24 घंटों में -2.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Lucha (LUCHA) मार्केट की जानकारी

$ 338.08K
--
$ 338.08K
12.37M
12,365,470.0
Lucha का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 338.08K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LUCHA की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.37M है, कुल आपूर्ति 12365470.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 338.08K है.

Lucha (LUCHA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Lucha का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00076935576662512 था.
पिछले 30 दिनों में, Lucha का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0030383324 था.
पिछले 60 दिनों में, Lucha का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0150685734 था.
पिछले 90 दिनों में, Lucha का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00919920856046131 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00076935576662512-2.73%
30 दिन$ +0.0030383324+11.11%
60 दिन$ +0.0150685734+55.11%
90 दिन$ +0.00919920856046131+50.71%

Lucha (LUCHA) क्या है

Luchadores.io is an upcoming play to earn auto battler where you can fight it out against other players Lucha Libre style! Just like the Luchador NFTs themselves, the gameplay mechanics will be 100% onchain so these Luchas can battle for as long as the blockchain stands.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Lucha (LUCHA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Lucha प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Lucha (LUCHA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Lucha (LUCHA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Lucha के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Lucha प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

LUCHA लोकल करेंसी में

Lucha (LUCHA) टोकन का अर्थशास्त्र

Lucha (LUCHA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LUCHA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Lucha (LUCHA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Lucha (LUCHA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LUCHA प्राइस 0.02734027 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LUCHA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LUCHA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02734027 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Lucha का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LUCHA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 338.08K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LUCHA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LUCHA की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.37M USD है.
LUCHA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LUCHA ने 0.858782 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LUCHA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LUCHA ने 0.01013933 USD की ATL प्राइस देखी.
LUCHA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LUCHA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या LUCHA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LUCHA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LUCHA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:22:34 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.