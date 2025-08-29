LUCA मूल्य (LUCA)
LUCA (LUCA) रियल-टाइम प्राइस $0.417388 है. पिछले 24 घंटों में, LUCA ने $ 0.416314 के कम और $ 0.465149 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LUCA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 9.47 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.065876 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LUCA में +0.08%, 24 घंटों में -10.25%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
LUCA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.28M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LUCA की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.47M है, कुल आपूर्ति 6287679.248181498 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.62M है.
आज के दिन के दौरान, LUCA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0477056748046996 था.
पिछले 30 दिनों में, LUCA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1807152719 था.
पिछले 60 दिनों में, LUCA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0978147108 था.
पिछले 90 दिनों में, LUCA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0477056748046996
|-10.25%
|30 दिन
|$ -0.1807152719
|-43.29%
|60 दिन
|$ -0.0978147108
|-23.43%
|90 दिन
|$ 0
|--
ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. By locking their tokens in a connection, they build their network. ATM ranks each user in this network using Google's PageRank algorithm, and determines their stake rewards from this. The reward token is LUCA. LUCA is also the best currency to lock in a connection, as using it means that the connections will have a higher weight when rewards are calculated. Thus, LUCA is the primary token used in ATM's network, which has amassed around 3000 users and is still growing substantially. Similar to Pancakeswap's CAKE token, LUCA is used as a reward and also as a utility token for the ATM platform, and we expect to see continued growth of both the value of LUCA and the size of the ATM community building this new form of staking social network.
LUCA (LUCA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LUCA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
