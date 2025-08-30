Lox Network मूल्य (LOX)
-11.18%
-1.46%
-1.46%
Lox Network (LOX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, LOX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LOX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01404605 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LOX में --, 24 घंटों में -11.18%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Lox Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 450.21 है. LOX की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 54.80K है.
आज के दिन के दौरान, Lox Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Lox Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Lox Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Lox Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-11.18%
|30 दिन
|$ 0
|-23.77%
|60 दिन
|$ 0
|-14.38%
|90 दिन
|$ 0
|--
Lox Network is the world's first blockchain mobile security network and brings a revolutionary proof-of-ownership use case to NFTs. The network, powered by the decentralized XRP Ledger for its speed, reliability, and cost-effectiveness. Lox Network uses a three-token ecosystem consisting of LOX, SmartLOX, and SmartNFT, all relying on each other to prove you own a specific mobile phone in case it's lost, stolen, or you need to show a buyer proof of ownership before selling it. SmartNFT is an NFT representation of the user and records this data to the XRP ledger. SmartLOX is an NFT representation of a mobile device that includes the make, model, and the IMEI, also recording this data to the XRP ledger. LOX is the front-end system powering the Lox Network mobile app. Lox Network bridges these two unique NFTs by pairing them together to demonstrate the owner of the two unique NFTs is the rightful owner of the device using irrefutable, publicly verified evidence pulled from the decentralized XRP ledger. Lox Network can be used by anyone from a school student needing the phone to stay in touch with teachers and fellow students to large corporate logistics departments needing to audit and validate their mobile phone inventories. The Lox Network API can also integrate with cell service providers, insurance companies, and manufacturers alike.
