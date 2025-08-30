LoungeM मूल्य (LZM)
LoungeM (LZM) रियल-टाइम प्राइस $0.01185331 है. पिछले 24 घंटों में, LZM ने $ 0.01163745 के कम और $ 0.01203682 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LZM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.117478 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00530436 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LZM में -0.02%, 24 घंटों में -1.52%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
LoungeM का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.35M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LZM की मार्केट में उपलब्ध राशि 113.64M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.85M है.
आज के दिन के दौरान, LoungeM का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00018350997995997 था.
पिछले 30 दिनों में, LoungeM का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004403066 था.
पिछले 60 दिनों में, LoungeM का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0018485651 था.
पिछले 90 दिनों में, LoungeM का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001378752655037995 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00018350997995997
|-1.52%
|30 दिन
|$ -0.0004403066
|-3.71%
|60 दिन
|$ -0.0018485651
|-15.59%
|90 दिन
|$ -0.001378752655037995
|-10.41%
The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive.
