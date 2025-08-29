LOULOU मूल्य (LOULOU)
+1.16%
+4.73%
+1.25%
+1.25%
LOULOU (LOULOU) रियल-टाइम प्राइस $0.00255499 है. पिछले 24 घंटों में, LOULOU ने $ 0.00243956 के कम और $ 0.00282763 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LOULOU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01142393 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00143895 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LOULOU में +1.16%, 24 घंटों में +4.73%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
LOULOU का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.55M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LOULOU की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.55M है.
आज के दिन के दौरान, LOULOU का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00011543 था.
पिछले 30 दिनों में, LOULOU का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000301591 था.
पिछले 60 दिनों में, LOULOU का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003816002 था.
पिछले 90 दिनों में, LOULOU का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00011543
|+4.73%
|30 दिन
|$ +0.0000301591
|+1.18%
|60 दिन
|$ +0.0003816002
|+14.94%
|90 दिन
|$ 0
|--
Memecoin based on sol. 💸 Want to get rich but don't dare to gamble? Buy $loulou now! Don't miss the opportunity, grab it and you will be rich! 🚀🐶 🔥 Getting rich is not a dream, buy $loulou, you know it best! Don't hesitate to get on board, wealth is in your hands! 💨💰 🐶 Don’t be foolish when the opportunity comes, $loulou is the dragon of wealth! Don’t look back when the rocket takes off, and embrace the peak of wealth! 🚀 💥 The next $BONK is empty, $loulou will take you to heaven! Don't relax when the opportunity comes, grab it and it will be your dream! ⚡💸 🌟 The road to wealth is open, $loulou is ready to take the cake! Don’t be shy to seize the opportunity, wealth belongs to you alone! 🚀🐾 🐕 Stop waiting and watch, $loulou will soar to the top! The wealth storm is coming, seize the opportunity to become a newcomer! 💎💰 ⚡ Do you want to get rich? $loulou will take you to the sky! Don't relax when the opportunity comes, seize the wealth and become a millionaire! 🔥💸 🌍 The global fire is fierce, $loulou stands at the top of wealth! The power of the East has awakened, hurry up and enter the market without waiting! 💥🐶 🚀 The door to wealth is open, $loulou will take you to the stage! Seize the opportunity and don't hesitate, financial freedom is waiting for you! 🌕 💥 Double your wealth with $loulou, don’t delay when the opportunity comes! Join now and you will be the king on the road to wealth! 🔥💰
