Louie the Raccoon मूल्य ($LOUIE)
0.00%
-5.65%
+0.98%
+0.98%
Louie the Raccoon ($LOUIE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $LOUIE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $LOUIE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0020779 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $LOUIE में 0.00%, 24 घंटों में -5.65%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Louie the Raccoon का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 59.48K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $LOUIE की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.31M है, कुल आपूर्ति 998313437.559596 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 59.48K है.
आज के दिन के दौरान, Louie the Raccoon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Louie the Raccoon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Louie the Raccoon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Louie the Raccoon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.65%
|30 दिन
|$ 0
|+10.58%
|60 दिन
|$ 0
|+39.13%
|90 दिन
|$ 0
|--
$LOUIEA memecoin , deployed and created on chain solana Louie the Raccoon is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Ilts purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. $LOUIE invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression A $LOUIE that represents different facial expressions - biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. $LOUIE represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this meme.
