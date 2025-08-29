Lorenzo stBTC मूल्य (STBTC)
Lorenzo stBTC (STBTC) रियल-टाइम प्राइस $109,245 है. पिछले 24 घंटों में, STBTC ने $ 108,648 के कम और $ 113,034 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 123,802 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 61,389 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STBTC में -0.53%, 24 घंटों में -2.51%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Lorenzo stBTC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 112.28M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.03K है, कुल आपूर्ति 1026.208256612314 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 112.28M है.
आज के दिन के दौरान, Lorenzo stBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -2,821.2405546342 था.
पिछले 30 दिनों में, Lorenzo stBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -7,856.2558545000 था.
पिछले 60 दिनों में, Lorenzo stBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +2,146.9045890000 था.
पिछले 90 दिनों में, Lorenzo stBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +5,568.21106827955 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -2,821.2405546342
|-2.51%
|30 दिन
|$ -7,856.2558545000
|-7.19%
|60 दिन
|$ +2,146.9045890000
|+1.97%
|90 दिन
|$ +5,568.21106827955
|+5.37%
Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo’s LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance.
Lorenzo stBTC (STBTC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.
