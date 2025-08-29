STBTC की अधिक जानकारी

Lorenzo stBTC लोगो

Lorenzo stBTC मूल्य (STBTC)

गैर-सूचीबद्ध

1 STBTC से USD लाइव प्राइस:

$109,245
$109,245$109,245
-2.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Lorenzo stBTC (STBTC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:45:37 (UTC+8)

Lorenzo stBTC (STBTC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 108,648
$ 108,648$ 108,648
24 घंटे में न्यूनतम
$ 113,034
$ 113,034$ 113,034
24 घंटे में उच्चतम

$ 108,648
$ 108,648$ 108,648

$ 113,034
$ 113,034$ 113,034

$ 123,802
$ 123,802$ 123,802

$ 61,389
$ 61,389$ 61,389

-0.53%

-2.51%

-2.70%

-2.70%

Lorenzo stBTC (STBTC) रियल-टाइम प्राइस $109,245 है. पिछले 24 घंटों में, STBTC ने $ 108,648 के कम और $ 113,034 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 123,802 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 61,389 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STBTC में -0.53%, 24 घंटों में -2.51%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Lorenzo stBTC (STBTC) मार्केट की जानकारी

$ 112.28M
$ 112.28M$ 112.28M

--
----

$ 112.28M
$ 112.28M$ 112.28M

1.03K
1.03K 1.03K

1,026.208256612314
1,026.208256612314 1,026.208256612314

Lorenzo stBTC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 112.28M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.03K है, कुल आपूर्ति 1026.208256612314 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 112.28M है.

Lorenzo stBTC (STBTC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Lorenzo stBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -2,821.2405546342 था.
पिछले 30 दिनों में, Lorenzo stBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -7,856.2558545000 था.
पिछले 60 दिनों में, Lorenzo stBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +2,146.9045890000 था.
पिछले 90 दिनों में, Lorenzo stBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +5,568.21106827955 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -2,821.2405546342-2.51%
30 दिन$ -7,856.2558545000-7.19%
60 दिन$ +2,146.9045890000+1.97%
90 दिन$ +5,568.21106827955+5.37%

Lorenzo stBTC (STBTC) क्या है

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo’s LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance.

STBTC लोकल करेंसी में

Lorenzo stBTC (STBTC) टोकन का अर्थशास्त्र

Lorenzo stBTC (STBTC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STBTC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Lorenzo stBTC (STBTC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Lorenzo stBTC (STBTC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव STBTC प्राइस 109,245 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
STBTC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
STBTC से USD की मौजूदा प्राइस $ 109,245 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Lorenzo stBTC का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
STBTC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 112.28M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
STBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
STBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.03K USD है.
STBTC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
STBTC ने 123,802 USD की ATH प्राइस हासिल की.
STBTC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
STBTC ने 61,389 USD की ATL प्राइस देखी.
STBTC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
STBTC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या STBTC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STBTC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STBTC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:45:37 (UTC+8)

