LORDS लोगो

LORDS मूल्य (LORDS)

गैर-सूचीबद्ध

1 LORDS से USD लाइव प्राइस:

$0.01523337
$0.01523337$0.01523337
-8.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
LORDS (LORDS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:53:19 (UTC+8)

LORDS (LORDS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01512614
$ 0.01512614$ 0.01512614
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01664741
$ 0.01664741$ 0.01664741
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01512614
$ 0.01512614$ 0.01512614

$ 0.01664741
$ 0.01664741$ 0.01664741

$ 1.094
$ 1.094$ 1.094

$ 0.01014806
$ 0.01014806$ 0.01014806

+0.06%

-8.26%

-8.29%

-8.29%

LORDS (LORDS) रियल-टाइम प्राइस $0.01523337 है. पिछले 24 घंटों में, LORDS ने $ 0.01512614 के कम और $ 0.01664741 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LORDS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.094 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01014806 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LORDS में +0.06%, 24 घंटों में -8.26%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

LORDS (LORDS) मार्केट की जानकारी

$ 3.15M
$ 3.15M$ 3.15M

--
----

$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M

207.09M
207.09M 207.09M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

LORDS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.15M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LORDS की मार्केट में उपलब्ध राशि 207.09M है, कुल आपूर्ति 300000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.57M है.

LORDS (LORDS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, LORDS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013719896407916 था.
पिछले 30 दिनों में, LORDS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0035393348 था.
पिछले 60 दिनों में, LORDS का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006896893 था.
पिछले 90 दिनों में, LORDS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0013719896407916-8.26%
30 दिन$ -0.0035393348-23.23%
60 दिन$ +0.0006896893+4.53%
90 दिन$ 0--

LORDS (LORDS) क्या है

$LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem. $LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game.

LORDS (LORDS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

LORDS प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में LORDS (LORDS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके LORDS (LORDS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? LORDS के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब LORDS प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

LORDS लोकल करेंसी में

LORDS (LORDS) टोकन का अर्थशास्त्र

LORDS (LORDS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LORDS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: LORDS (LORDS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज LORDS (LORDS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LORDS प्राइस 0.01523337 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LORDS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LORDS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01523337 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
LORDS का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LORDS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.15M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LORDS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LORDS की मार्केट में उपलब्ध राशि 207.09M USD है.
LORDS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LORDS ने 1.094 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LORDS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LORDS ने 0.01014806 USD की ATL प्राइस देखी.
LORDS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LORDS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या LORDS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LORDS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LORDS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:53:19 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.