LooPIN Network लोगो

LooPIN Network मूल्य (LOOPIN)

गैर-सूचीबद्ध

1 LOOPIN से USD लाइव प्राइस:

$0.279732
-5.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
LooPIN Network (LOOPIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:37:53 (UTC+8)

LooPIN Network (LOOPIN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.276714
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.29766
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.276714
$ 0.29766
$ 3.72
$ 0.150598
-1.03%

-5.68%

-25.69%

-25.69%

LooPIN Network (LOOPIN) रियल-टाइम प्राइस $0.279732 है. पिछले 24 घंटों में, LOOPIN ने $ 0.276714 के कम और $ 0.29766 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LOOPIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.72 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.150598 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LOOPIN में -1.03%, 24 घंटों में -5.68%, तथा पिछले 7 दिनों में -25.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

LooPIN Network (LOOPIN) मार्केट की जानकारी

$ 10.05M
--
$ 11.76M
35.92M
42,043,409.0186793
LooPIN Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.05M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LOOPIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.92M है, कुल आपूर्ति 42043409.0186793 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.76M है.

LooPIN Network (LOOPIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, LooPIN Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0168464086442529 था.
पिछले 30 दिनों में, LooPIN Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1287074066 था.
पिछले 60 दिनों में, LooPIN Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2193192310 था.
पिछले 90 दिनों में, LooPIN Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0616272777628873 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0168464086442529-5.68%
30 दिन$ -0.1287074066-46.01%
60 दिन$ +0.2193192310+78.40%
90 दिन$ -0.0616272777628873-18.05%

LooPIN Network (LOOPIN) क्या है

Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility. - PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

LooPIN Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में LooPIN Network (LOOPIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके LooPIN Network (LOOPIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? LooPIN Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब LooPIN Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

LOOPIN लोकल करेंसी में

LooPIN Network (LOOPIN) टोकन का अर्थशास्त्र

LooPIN Network (LOOPIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LOOPIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: LooPIN Network (LOOPIN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज LooPIN Network (LOOPIN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LOOPIN प्राइस 0.279732 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LOOPIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LOOPIN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.279732 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
LooPIN Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LOOPIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.05M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LOOPIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LOOPIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.92M USD है.
LOOPIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LOOPIN ने 3.72 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LOOPIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LOOPIN ने 0.150598 USD की ATL प्राइस देखी.
LOOPIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LOOPIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या LOOPIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LOOPIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LOOPIN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:37:53 (UTC+8)

अस्वीकरण

