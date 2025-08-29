LooPIN Network मूल्य (LOOPIN)
-1.03%
-5.68%
-25.69%
-25.69%
LooPIN Network (LOOPIN) रियल-टाइम प्राइस $0.279732 है. पिछले 24 घंटों में, LOOPIN ने $ 0.276714 के कम और $ 0.29766 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LOOPIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.72 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.150598 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LOOPIN में -1.03%, 24 घंटों में -5.68%, तथा पिछले 7 दिनों में -25.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
LooPIN Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.05M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LOOPIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.92M है, कुल आपूर्ति 42043409.0186793 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.76M है.
आज के दिन के दौरान, LooPIN Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0168464086442529 था.
पिछले 30 दिनों में, LooPIN Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1287074066 था.
पिछले 60 दिनों में, LooPIN Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2193192310 था.
पिछले 90 दिनों में, LooPIN Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0616272777628873 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0168464086442529
|-5.68%
|30 दिन
|$ -0.1287074066
|-46.01%
|60 दिन
|$ +0.2193192310
|+78.40%
|90 दिन
|$ -0.0616272777628873
|-18.05%
Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility. - PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
