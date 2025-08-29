LHYPE की अधिक जानकारी

Looped Hype लोगो

Looped Hype मूल्य (LHYPE)

गैर-सूचीबद्ध

1 LHYPE से USD लाइव प्राइस:

$44.55
$44.55$44.55
-7.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Looped Hype (LHYPE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:37:46 (UTC+8)

Looped Hype (LHYPE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 43.86
$ 43.86$ 43.86
24 घंटे में न्यूनतम
$ 48.72
$ 48.72$ 48.72
24 घंटे में उच्चतम

$ 43.86
$ 43.86$ 43.86

$ 48.72
$ 48.72$ 48.72

$ 51.19
$ 51.19$ 51.19

$ 9.34
$ 9.34$ 9.34

-1.82%

-7.79%

+6.74%

+6.74%

Looped Hype (LHYPE) रियल-टाइम प्राइस $44.55 है. पिछले 24 घंटों में, LHYPE ने $ 43.86 के कम और $ 48.72 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LHYPE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 51.19 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 9.34 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LHYPE में -1.82%, 24 घंटों में -7.79%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Looped Hype (LHYPE) मार्केट की जानकारी

$ 45.41M
$ 45.41M$ 45.41M

--
----

$ 45.41M
$ 45.41M$ 45.41M

1.02M
1.02M 1.02M

1,020,489.864341743
1,020,489.864341743 1,020,489.864341743

Looped Hype का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.41M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LHYPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.02M है, कुल आपूर्ति 1020489.864341743 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 45.41M है.

Looped Hype (LHYPE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Looped Hype का USD में मूल्य बदलाव $ -3.76764374408176 था.
पिछले 30 दिनों में, Looped Hype का USD में मूल्य बदलाव $ +1.8305862300 था.
पिछले 60 दिनों में, Looped Hype का USD में मूल्य बदलाव $ +4.7879310600 था.
पिछले 90 दिनों में, Looped Hype का USD में मूल्य बदलाव $ +11.82107870380721 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -3.76764374408176-7.79%
30 दिन$ +1.8305862300+4.11%
60 दिन$ +4.7879310600+10.75%
90 दिन$ +11.82107870380721+36.12%

Looped Hype (LHYPE) क्या है

loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi - Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture - LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst - An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects.

Looped Hype (LHYPE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Looped Hype प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Looped Hype (LHYPE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Looped Hype (LHYPE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Looped Hype के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Looped Hype प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

LHYPE लोकल करेंसी में

Looped Hype (LHYPE) टोकन का अर्थशास्त्र

Looped Hype (LHYPE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LHYPE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Looped Hype (LHYPE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Looped Hype (LHYPE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LHYPE प्राइस 44.55 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LHYPE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LHYPE से USD की मौजूदा प्राइस $ 44.55 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Looped Hype का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LHYPE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.41M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LHYPE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LHYPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.02M USD है.
LHYPE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LHYPE ने 51.19 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LHYPE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LHYPE ने 9.34 USD की ATL प्राइस देखी.
LHYPE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LHYPE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या LHYPE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LHYPE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LHYPE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:37:46 (UTC+8)

Looped Hype (LHYPE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

