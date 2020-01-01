Loop ETH (LPETH) टोकन का अर्थशास्त्र Loop ETH (LPETH) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Loop ETH (LPETH) जानकारी Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH.

Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields.

dLP Lockers can lock the protocol's governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue. आधिकारिक वेबसाइट: https://www.loopfi.xyz व्हाइटपेपर: https://drive.google.com/file/d/1dhoMFDT1eD6ev3eeDHcy0xSwaF4Rlq8u/view

Loop ETH (LPETH) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Loop ETH (LPETH) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M कुल आपूर्ति: $ 596.31 $ 596.31 $ 596.31 मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 596.31 $ 596.31 $ 596.31 FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 4,775.49 $ 4,775.49 $ 4,775.49 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 1,543.04 $ 1,543.04 $ 1,543.04 मौजूदा प्राइस: $ 4,660.57 $ 4,660.57 $ 4,660.57 Loop ETH (LPETH) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Loop ETH (LPETH) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Loop ETH (LPETH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: LPETH टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने LPETH मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप LPETH के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो LPETH टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

