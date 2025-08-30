Looby by Stephen Bliss मूल्य (LOOBY)
-0,50%
-7,15%
-10,36%
-10,36%
Looby by Stephen Bliss (LOOBY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, LOOBY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LOOBY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0,00344273 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LOOBY में -0,50%, 24 घंटों में -7,15%, तथा पिछले 7 दिनों में -10,36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Looby by Stephen Bliss का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 495,92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LOOBY की मार्केट में उपलब्ध राशि 952,95M है, कुल आपूर्ति 999929658.554279 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 520,37K है.
आज के दिन के दौरान, Looby by Stephen Bliss का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Looby by Stephen Bliss का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Looby by Stephen Bliss का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Looby by Stephen Bliss का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7,15%
|30 दिन
|$ 0
|+32,28%
|60 दिन
|$ 0
|+25,58%
|90 दिन
|$ 0
|--
LOOBY is no ordinary memecoin—it’s the first meme born from the creative genius of Stephen Bliss, the legendary artist behind Grand Theft Auto and Red Dead Redemption, and his son, Alex. Together, they brought LOOBY to life, blending Stephen’s iconic artistry with Alex’s playful imagination. The result? A quirky, one-of-a-kind character that embodies humor, creativity, and the power of collaboration across generations. LOOBY is more than just a coin; it’s a living, breathing piece of art that connects people through its bold personality and unforgettable vibes.
