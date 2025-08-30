LONGAI की अधिक जानकारी

Longevity AI लोगो

Longevity AI मूल्य (LONGAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 LONGAI से USD लाइव प्राइस:

--
----
-5.80%1D
mexc
USD
Longevity AI (LONGAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:49:47 (UTC+8)

Longevity AI (LONGAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00109011
$ 0.00109011$ 0.00109011

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

-5.21%

-0.43%

-0.43%

Longevity AI (LONGAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, LONGAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LONGAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00109011 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LONGAI में +0.07%, 24 घंटों में -5.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Longevity AI (LONGAI) मार्केट की जानकारी

$ 19.01K
$ 19.01K$ 19.01K

--
----

$ 19.01K
$ 19.01K$ 19.01K

878.87M
878.87M 878.87M

878,870,275.215482
878,870,275.215482 878,870,275.215482

Longevity AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.01K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LONGAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 878.87M है, कुल आपूर्ति 878870275.215482 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 19.01K है.

Longevity AI (LONGAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Longevity AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Longevity AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Longevity AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Longevity AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.21%
30 दिन$ 0+7.87%
60 दिन$ 0+23.46%
90 दिन$ 0--

Longevity AI (LONGAI) क्या है

Decentralized Longevity Research AI Agent Purpose: A DeSci (Decentralized Science) AI agent to improve Bryan Johnson's Blueprint Protocol by reading every single research paper published in bioRxiv & medRxiv. Community-driven longevity research. Utility: None, its an AI memecoin. Notes: - Fair launched on Pump.fun. - 5000 holders at the time or writing. - The founder's (me) identity is shared publicly (doxxed)

Longevity AI (LONGAI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Longevity AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Longevity AI (LONGAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Longevity AI (LONGAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Longevity AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Longevity AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

LONGAI लोकल करेंसी में

Longevity AI (LONGAI) टोकन का अर्थशास्त्र

Longevity AI (LONGAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LONGAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Longevity AI (LONGAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Longevity AI (LONGAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LONGAI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LONGAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LONGAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Longevity AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LONGAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.01K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LONGAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LONGAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 878.87M USD है.
LONGAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LONGAI ने 0.00109011 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LONGAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LONGAI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
LONGAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LONGAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या LONGAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LONGAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LONGAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:49:47 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.