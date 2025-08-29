Loky by Virtuals मूल्य (LOKY)
Loky by Virtuals (LOKY) रियल-टाइम प्राइस $0.00175563 है. पिछले 24 घंटों में, LOKY ने $ 0.00165599 के कम और $ 0.00191207 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LOKY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0115318 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0003831 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LOKY में +2.90%, 24 घंटों में +3.59%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Loky by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.65M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LOKY की मार्केट में उपलब्ध राशि 940.13M है, कुल आपूर्ति 995683653.9076768 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.75M है.
आज के दिन के दौरान, Loky by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Loky by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005694231 था.
पिछले 60 दिनों में, Loky by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007358830 था.
पिछले 90 दिनों में, Loky by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+3.59%
|30 दिन
|$ +0.0005694231
|+32.43%
|60 दिन
|$ -0.0007358830
|-41.91%
|90 दिन
|$ 0
|--
Loky is a unified agentic data infrastructure layer for decentralized systems, enabling developers, protocols, and communities to build and deploy autonomous agents powered by real-time on-chain data, analytics, and programmable endpoints. From smart wallets and trading bots to dashboards and institutional-grade intelligence tools, Loky serves as the data backbone of the decentralized ecosystem, delivering structured, actionable insights at machine speed.
Loky by Virtuals (LOKY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है.
