LOK is a meme token on Avalanche network for the Loksmith DAO. Jon Lok is a blue cat who has been wrongly accused of crypto crimes, he must now work with his allies to find out who framed him and clear his name. We pride the Loksmith project on its deep storyline and lore. We utilize the NFTs, AI trading, and Bridge Fees to bolster the token price. We have a large dedicated community on the Avalanche network and with in the Arena App.

