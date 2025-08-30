LOD3 Token मूल्य (LOD3)
LOD3 Token (LOD3) रियल-टाइम प्राइस $0.00144273 है. पिछले 24 घंटों में, LOD3 ने $ 0.00144273 के कम और $ 0.00144286 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LOD3 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 8.06 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LOD3 में --, 24 घंटों में -0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
LOD3 Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 92.54K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LOD3 की मार्केट में उपलब्ध राशि 64.14M है, कुल आपूर्ति 770000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.11M है.
आज के दिन के दौरान, LOD3 Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, LOD3 Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002806689 था.
पिछले 60 दिनों में, LOD3 Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004262009 था.
पिछले 90 दिनों में, LOD3 Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007065360445385645 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.00%
|30 दिन
|$ -0.0002806689
|-19.45%
|60 दिन
|$ -0.0004262009
|-29.54%
|90 दिन
|$ +0.0007065360445385645
|+95.97%
LODE Tokens represent a contribution supporting LODE’s technical and business operations and entitle their holders to receive a proportional share of the yield generated by the LODE Token Ecosystem alongside any profits that the LODE Project may distribute. They are unbacked assets that do not represent ownership over LODE’s operations. At present, LODE Token holders receive a proportional share of 10% of the premium charged on the sale of new AGX and AUX Coins (10% of the difference between the sale price and the spot price). LODE tokens additionally will accumulate the yield produced by liquidity pools.
