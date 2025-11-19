एक्सचेंजDEX+
LOCK IN का आज का लाइव मूल्य 0.00226681 USD है.LOCKIN का मार्केट कैप 2,259,643 USD है. भारत में LOCKIN से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

LOCKIN की अधिक जानकारी

LOCKIN प्राइस की जानकारी

LOCKIN क्या है

LOCKIN आधिकारिक वेबसाइट

LOCKIN टोकन का अर्थशास्त्र

LOCKIN प्राइस का पूर्वानुमान

LOCK IN लोगो

LOCK IN मूल्य (LOCKIN)

गैर-सूचीबद्ध

1 LOCKIN से USD लाइव प्राइस:

इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
LOCK IN (LOCKIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:01:05 (UTC+8)

LOCK IN का आज का मूल्य

आज LOCK IN (LOCKIN) का लाइव मूल्य $ 0.00226681 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 13.00% का बदलाव आया है. मौजूदा LOCKIN से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00226681 प्रति LOCKIN है.

$ 2,259,643 के मार्केट कैप के अनुसार LOCK IN करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 994.38M LOCKIN है. पिछले 24 घंटों के दौरान, LOCKIN की ट्रेडिंग $ 0.00200604 (निम्न) और $ 0.00232305 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.115837 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00186814 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में LOCKIN में पिछले एक घंटे में +1.73% और पिछले 7 दिनों में -30.56% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

LOCK IN (LOCKIN) मार्केट की जानकारी

LOCK IN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.26M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LOCKIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.38M है, कुल आपूर्ति 994379877.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.26M है.

LOCK IN की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
+1.73%

+13.00%

-30.56%

-30.56%

LOCK IN (LOCKIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, LOCK IN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00026077 था.
पिछले 30 दिनों में, LOCK IN का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013517434 था.
पिछले 60 दिनों में, LOCK IN का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0017332017 था.
पिछले 90 दिनों में, LOCK IN का USD में मूल्य बदलाव $ -0.012266183546560386 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00026077+13.00%
30 दिन$ -0.0013517434-59.63%
60 दिन$ -0.0017332017-76.45%
90 दिन$ -0.012266183546560386-84.40%

LOCK IN के लिए प्राइस पूर्वानुमान

LOCK IN (LOCKIN) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में LOCKIN का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
LOCK IN (LOCKIN) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, LOCK IN के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

LOCK IN (LOCKIN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

LOCK IN के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.