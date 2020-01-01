LocalCoinSwap (LCS) टोकन का अर्थशास्त्र LocalCoinSwap (LCS) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

LocalCoinSwap (LCS) जानकारी LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO. LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade. Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application. आधिकारिक वेबसाइट: https://www.localcoinswap.com/ व्हाइटपेपर: https://www.localcoinswap.com/LocalCoinSwap_whitepaper_v1.0.pdf अभी LCS खरीदें!

LocalCoinSwap (LCS) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण LocalCoinSwap (LCS) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 13.23M $ 13.23M $ 13.23M कुल आपूर्ति: $ 72.73M $ 72.73M $ 72.73M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 38.25M $ 38.25M $ 38.25M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 25.16M $ 25.16M $ 25.16M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.490867 $ 0.490867 $ 0.490867 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.00190108 $ 0.00190108 $ 0.00190108 मौजूदा प्राइस: $ 0.345924 $ 0.345924 $ 0.345924 LocalCoinSwap (LCS) प्राइस के बारे में अधिक जानें

LocalCoinSwap (LCS) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले LocalCoinSwap (LCS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: LCS टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने LCS मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप LCS के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो LCS टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

