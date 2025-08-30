Living the Dream मूल्य (LTD)
+0.01%
-11.86%
-22.36%
-22.36%
Living the Dream (LTD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, LTD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LTD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0000581 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LTD में +0.01%, 24 घंटों में -11.86%, तथा पिछले 7 दिनों में -22.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Living the Dream का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 137.84K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LTD की मार्केट में उपलब्ध राशि 176.39B है, कुल आपूर्ति 330194333333.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 258.04K है.
आज के दिन के दौरान, Living the Dream का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Living the Dream का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Living the Dream का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Living the Dream का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-11.86%
|30 दिन
|$ 0
|-32.98%
|60 दिन
|$ 0
|-22.47%
|90 दिन
|$ 0
|--
Living the Dream ($LTD) is a cutting-edge decentralized advertising platform that aims to seamlessly connect Web2 and Web3 ecosystems, offering a unique blend of traditional and blockchain-based ad management. The platform provides robust, precise ad management tools that cater to both centralized and decentralized environments. Through community-driven governance, Living the Dream empowers its users to actively participate in decision-making processes, ensuring that the platform evolves in line with the needs and desires of its community. Additionally, its deep integration with the Shib Dream community strengthens its foundation, fostering collaboration and innovation within the ecosystem. By enabling smooth ad operations across various networks, Living the Dream is poised to revolutionize the way advertising is conducted in both Web2 and Web3 spaces.
