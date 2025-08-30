Little Angry Bunny v2 मूल्य (LAB-V2)
Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) रियल-टाइम प्राइस $0 है. पिछले 24 घंटों में, LAB-V2 ने $ 0.0 के कम और $ 0.0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LAB-V2 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LAB-V2 में -0.00%, 24 घंटों में -1.93%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Little Angry Bunny v2 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 103.09K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LAB-V2 की मार्केट में उपलब्ध राशि 450,725,623,019.41T है, कुल आपूर्ति 8.435000000000001e+23 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 192.93K है.
आज के दिन के दौरान, Little Angry Bunny v2 का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0 था.
पिछले 30 दिनों में, Little Angry Bunny v2 का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0000000000 था.
पिछले 60 दिनों में, Little Angry Bunny v2 का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0000000000 था.
पिछले 90 दिनों में, Little Angry Bunny v2 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00000000000000000017457498501523136 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0.0
|-1.93%
|30 दिन
|$ 0.0000000000
|+12.95%
|60 दिन
|$ 0.0000000000
|+33.60%
|90 दिन
|$ -0.00000000000000000017457498501523136
|-100.00%
Little Angry Bunny V2 is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chain (BEP-20).There is no main owner of the LAB v2 token. It is purely community driven Token. Little Angry Bunny V2 tokenomics is 4 % burn and 7 % redistribution to Holders on each transaction. We are the token with multiple use cases which we are going to implement in near future.
