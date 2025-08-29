LISUSD की अधिक जानकारी

Lista USD लोगो

Lista USD मूल्य (LISUSD)

गैर-सूचीबद्ध

1 LISUSD से USD लाइव प्राइस:

$0,99902
$0,99902$0,99902
0,00%1D
mexc
USD
Lista USD (LISUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:37:18 (UTC+8)

Lista USD (LISUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0,998981
$ 0,998981$ 0,998981
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1,0
$ 1,0$ 1,0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0,998981
$ 0,998981$ 0,998981

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 2,0
$ 2,0$ 2,0

$ 0,208609
$ 0,208609$ 0,208609

-0,03%

-0,08%

+0,06%

+0,06%

Lista USD (LISUSD) रियल-टाइम प्राइस $0,99902 है. पिछले 24 घंटों में, LISUSD ने $ 0,998981 के कम और $ 1,0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LISUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2,0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0,208609 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LISUSD में -0,03%, 24 घंटों में -0,08%, तथा पिछले 7 दिनों में +0,06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Lista USD (LISUSD) मार्केट की जानकारी

$ 37,56M
$ 37,56M$ 37,56M

--
----

$ 38,59M
$ 38,59M$ 38,59M

37,60M
37,60M 37,60M

38 624 581,9692841
38 624 581,9692841 38 624 581,9692841

Lista USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 37,56M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LISUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 37,60M है, कुल आपूर्ति 38624581.9692841 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 38,59M है.

Lista USD (LISUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Lista USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0,0008270886521778 था.
पिछले 30 दिनों में, Lista USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0,0000709304 था.
पिछले 60 दिनों में, Lista USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0,0009047125 था.
पिछले 90 दिनों में, Lista USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0,0000455383378489 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0,0008270886521778-0,08%
30 दिन$ +0,0000709304+0,01%
60 दिन$ -0,0009047125-0,09%
90 दिन$ +0,0000455383378489+0,00%

Lista USD (LISUSD) क्या है

Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin” Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value. Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction.

Lista USD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Lista USD (LISUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Lista USD (LISUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Lista USD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Lista USD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

LISUSD लोकल करेंसी में

Lista USD (LISUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

Lista USD (LISUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LISUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Lista USD (LISUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Lista USD (LISUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LISUSD प्राइस 0,99902 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LISUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LISUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0,99902 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Lista USD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LISUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 37,56M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LISUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LISUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 37,60M USD है.
LISUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LISUSD ने 2,0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LISUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LISUSD ने 0,208609 USD की ATL प्राइस देखी.
LISUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LISUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या LISUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LISUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LISUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:37:18 (UTC+8)

