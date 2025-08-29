Lisk मूल्य (LSK)
-0.71%
-4.18%
+0.47%
+0.47%
Lisk (LSK) रियल-टाइम प्राइस $0.374847 है. पिछले 24 घंटों में, LSK ने $ 0.372546 के कम और $ 0.394736 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LSK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 34.92 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.101672 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LSK में -0.71%, 24 घंटों में -4.18%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Lisk का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 74.94M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LSK की मार्केट में उपलब्ध राशि 200.17M है, कुल आपूर्ति 400000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 149.75M है.
आज के दिन के दौरान, Lisk का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0163644753020845 था.
पिछले 30 दिनों में, Lisk का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0547226015 था.
पिछले 60 दिनों में, Lisk का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0023519025 था.
पिछले 90 दिनों में, Lisk का USD में मूल्य बदलाव $ -0.05829935921155165 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0163644753020845
|-4.18%
|30 दिन
|$ -0.0547226015
|-14.59%
|60 दिन
|$ +0.0023519025
|+0.63%
|90 दिन
|$ -0.05829935921155165
|-13.45%
Lisk is a Layer 2 blockchain dedicated to bringing Web3 adoption in emerging markets back to Ethereum. Offering some of the lowest transaction fees in the industry, Lisk is the ecosystem of choice for users and developers in cost-sensitive regions. By leveraging efficient, scalable, and innovative Layer 2 technology, Lisk enables real-world applications in emerging markets to operate efficiently on Ethereum for the first time. Lisk’s founder-focused approach provides a comprehensive ecosystem of builder programs, tools, seed liquidity, and knowledge bases to support local Web3 projects from inception to success. As a long-standing Web3 infrastructure project, Lisk has been democratizing blockchain accessibility for developers and end-users globally since 2016. As a member of the Optimism Superchain, Lisk plays a pivotal role in building the industry’s first truly interoperable supernetwork alongside Base, Optimism, Mode, and Worldchain.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.