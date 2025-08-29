Liqwid Finance मूल्य (LQ)
-0.85%
-6.58%
-11.98%
-11.98%
Liqwid Finance (LQ) रियल-टाइम प्राइस $2.66 है. पिछले 24 घंटों में, LQ ने $ 2.59 के कम और $ 2.86 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LQ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 125.74 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LQ में -0.85%, 24 घंटों में -6.58%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Liqwid Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 53.81M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LQ की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.21M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 55.90M है.
आज के दिन के दौरान, Liqwid Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.187657570648774 था.
पिछले 30 दिनों में, Liqwid Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.3749570580 था.
पिछले 60 दिनों में, Liqwid Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +1.2971027160 था.
पिछले 90 दिनों में, Liqwid Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.118129171417132 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.187657570648774
|-6.58%
|30 दिन
|$ -0.3749570580
|-14.09%
|60 दिन
|$ +1.2971027160
|+48.76%
|90 दिन
|$ -0.118129171417132
|-4.25%
Liqwid is an algorithmic and non-custodial liquidity protocol for earning interest on supplied assets and borrowing Cardano native assets. Users of the protocol can interact with money markets implemented as a set of pooled liquidity smart contracts. Users supply assets (a lender) when they call the market contract's mint function and borrow against their supplied assets as collateral (a borrower) when they call the borrow contract. The Liqwid DAO Token LQ unlocks voting power for protocol users to participate in the protocol's decentralized governance and when staked is used as a reserve asset generating two layers of yield for LQ stakers (liquidation profit and percent of total revenue).
