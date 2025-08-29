Liquity BOLD मूल्य (BOLD)
Liquity BOLD (BOLD) रियल-टाइम प्राइस $0.997128 है. पिछले 24 घंटों में, BOLD ने $ 0.996307 के कम और $ 0.998912 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOLD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.013 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.990867 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOLD में +0.01%, 24 घंटों में -0.06%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Liquity BOLD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 43.40M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BOLD की मार्केट में उपलब्ध राशि 43.52M है, कुल आपूर्ति 43520560.58381333 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 43.40M है.
आज के दिन के दौरान, Liquity BOLD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00060723890248 था.
पिछले 30 दिनों में, Liquity BOLD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0029483080 था.
पिछले 60 दिनों में, Liquity BOLD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0025787724 था.
पिछले 90 दिनों में, Liquity BOLD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001326509993518 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00060723890248
|-0.06%
|30 दिन
|$ -0.0029483080
|-0.29%
|60 दिन
|$ -0.0025787724
|-0.25%
|90 दिन
|$ -0.001326509993518
|-0.13%
BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. It is used to pay out loans within the Liquity ecosystem, which allows users to set their own interest rates and borrow against ETHm, wstETH, and rETH as collateral. Loans must maintain a minimum collateral ratio of 110% and are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers acting as guarantors of last resort.
