Liquid Mercury मूल्य (MERC)
+0.28%
-29.23%
-0.26%
-0.26%
Liquid Mercury (MERC) रियल-टाइम प्राइस $0.00459977 है. पिछले 24 घंटों में, MERC ने $ 0.00457417 के कम और $ 0.0065 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MERC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.001 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00101985 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MERC में +0.28%, 24 घंटों में -29.23%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.26% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Liquid Mercury का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.83M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MERC की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.14B है, कुल आपूर्ति 6000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.60M है.
आज के दिन के दौरान, Liquid Mercury का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001900234267147188 था.
पिछले 30 दिनों में, Liquid Mercury का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0034622878 था.
पिछले 60 दिनों में, Liquid Mercury का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001893693 था.
पिछले 90 दिनों में, Liquid Mercury का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00110977 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.001900234267147188
|-29.23%
|30 दिन
|$ +0.0034622878
|+75.27%
|60 दिन
|$ +0.0001893693
|+4.12%
|90 दिन
|$ +0.00110977
|+31.80%
Liquid Mercury is a technology company led by Tony Saliba that delivers best-in-class institutional-grade trading infrastructure, workflow automation, and Real World Asset (RWA) marketplaces. This platform and components meet the performance, security, and reporting standards of the most demanding traditional finance firms. The MERC is an ERC-20 utility token that can be used within the Liquid Mercury eco-system to create value for LM customers in 3 primary ways. 1. The MERC allows customers of Liquid Mercury to create discounts on their Liquid Mercury invoices via the “Discount Farming Staking Program” (see the Liquid Mercury website). Discount Farmers (the MERC holder who stakes) produce monthly discounts called “Element Tokens” (ETs) based on the number of MERCs staked. ETs produced monthly by the Discount Farmer can be applied to your invoice if you are a customer or traded for cash equivalents in a private secondary market, where Liquid Mercury customers and ET holders (non-customer MERC holders) can meet to buy/sell ETs. 2. The MERC also gives access to exclusive research/content, curated trading tools, and trading rebates for individual users. Staked MERC holders also receive a “staking reward” in the form of 10% (annually) paid in MERCs. 3. As Liquid Mercury expands its RWA presence, the MERC will play a larger role in this new expansion of tokenization.
Liquid Mercury (MERC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MERC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
