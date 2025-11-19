एक्सचेंजDEX+
Liquid HYPE Yield का आज का लाइव मूल्य 38.65 USD है.LIQUIDHYPE का मार्केट कैप 21,097,328 USD है. भारत में LIQUIDHYPE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

LIQUIDHYPE की अधिक जानकारी

LIQUIDHYPE प्राइस की जानकारी

LIQUIDHYPE क्या है

LIQUIDHYPE टोकन का अर्थशास्त्र

LIQUIDHYPE प्राइस का पूर्वानुमान

Liquid HYPE Yield लोगो

Liquid HYPE Yield मूल्य (LIQUIDHYPE)

गैर-सूचीबद्ध

1 LIQUIDHYPE से USD लाइव प्राइस:

$38.65
-4.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:00:44 (UTC+8)

Liquid HYPE Yield का आज का मूल्य

आज Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) का लाइव मूल्य $ 38.65 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 4.02% का बदलाव आया है. मौजूदा LIQUIDHYPE से USD कन्वर्ज़न दर $ 38.65 प्रति LIQUIDHYPE है.

$ 21,097,328 के मार्केट कैप के अनुसार Liquid HYPE Yield करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 545.56K LIQUIDHYPE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, LIQUIDHYPE की ट्रेडिंग $ 37.87 (निम्न) और $ 41.39 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 58.94 और सबसे निम्न स्तर $ 28.4 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में LIQUIDHYPE में पिछले एक घंटे में +0.19% और पिछले 7 दिनों में -1.37% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) मार्केट की जानकारी

$ 21.10M
--
----

$ 21.10M
545.56K
545,558.1555157312
Liquid HYPE Yield का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.10M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LIQUIDHYPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 545.56K है, कुल आपूर्ति 545558.1555157312 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.10M है.

Liquid HYPE Yield की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 37.87
24 घंटे में न्यूनतम
$ 41.39
24 घंटे में उच्चतम

$ 37.87
$ 41.39
$ 58.94
$ 28.4
+0.19%

-4.01%

-1.37%

-1.37%

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Liquid HYPE Yield का USD में मूल्य बदलाव $ -1.61848465479701 था.
पिछले 30 दिनों में, Liquid HYPE Yield का USD में मूल्य बदलाव $ -0.3621157150 था.
पिछले 60 दिनों में, Liquid HYPE Yield का USD में मूल्य बदलाव $ -11.9544488650 था.
पिछले 90 दिनों में, Liquid HYPE Yield का USD में मूल्य बदलाव $ -2.48939254886895 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -1.61848465479701-4.01%
30 दिन$ -0.3621157150-0.93%
60 दिन$ -11.9544488650-30.93%
90 दिन$ -2.48939254886895-6.05%

Liquid HYPE Yield के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में LIQUIDHYPE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Liquid HYPE Yield के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Liquid HYPE Yield

2030 में 1 Liquid HYPE Yield का मूल्य कितना होगा?
अगर Liquid HYPE Yield 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Liquid HYPE Yield के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:00:44 (UTC+8)

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Liquid HYPE Yield के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.