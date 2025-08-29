Liquid BGT मूल्य (LBGT)
Liquid BGT (LBGT) रियल-टाइम प्राइस $2.61 है. पिछले 24 घंटों में, LBGT ने $ 2.6 के कम और $ 2.8 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LBGT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 20.63 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.59 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LBGT में -1.00%, 24 घंटों में -2.97%, तथा पिछले 7 दिनों में +21.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Liquid BGT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.20M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LBGT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.23M है, कुल आपूर्ति 1227473.635200206 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.20M है.
आज के दिन के दौरान, Liquid BGT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.080022953702069 था.
पिछले 30 दिनों में, Liquid BGT का USD में मूल्य बदलाव $ +0.9746757900 था.
पिछले 60 दिनों में, Liquid BGT का USD में मूल्य बदलाव $ +1.1082488040 था.
पिछले 90 दिनों में, Liquid BGT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.080022953702069
|-2.97%
|30 दिन
|$ +0.9746757900
|+37.34%
|60 दिन
|$ +1.1082488040
|+42.46%
|90 दिन
|$ 0
|--
BeraPaw is a novel liquid wrapper protocol built atop Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) consensus mechanism. It simplifies and automates PoL interactions for participants, enabling them to unlock the full potential of Berachain’s governance token, BGT, in a decentralized and user-friendly manner. At its core, BeraPaw transforms Berachain’s native yield-bearing token, BGT, into a more versatile and liquid asset called Liquid BGT (LBGT).
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
