आज Liquid Agent (LIQUID) का लाइव मूल्य $ 0.00442417 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 7.03% का बदलाव आया है. मौजूदा LIQUID से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00442417 प्रति LIQUID है.
$ 204,214 के मार्केट कैप के अनुसार Liquid Agent करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 46.28M LIQUID है. पिछले 24 घंटों के दौरान, LIQUID की ट्रेडिंग $ 0.00410104 (निम्न) और $ 0.00460965 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.145824 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00401352 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में LIQUID में पिछले एक घंटे में -0.38% और पिछले 7 दिनों में -22.01% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.
Liquid Agent (LIQUID) मार्केट की जानकारी
Liquid Agent का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 204.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LIQUID की मार्केट में उपलब्ध राशि 46.28M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 441.27K है.
Liquid Agent की प्राइस हिस्ट्री USD
24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
-0.38%
+7.03%
-22.01%
-22.01%
Liquid Agent (LIQUID) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के दिन के दौरान, Liquid Agent का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002907 था. पिछले 30 दिनों में, Liquid Agent का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0022532576 था. पिछले 60 दिनों में, Liquid Agent का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0037894086 था. पिछले 90 दिनों में, Liquid Agent का USD में मूल्य बदलाव $ -0.05437428470654173 था.
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.0002907
+7.03%
30 दिन
$ -0.0022532576
-50.93%
60 दिन
$ -0.0037894086
-85.65%
90 दिन
$ -0.05437428470654173
-92.47%
Liquid Agent के लिए प्राइस पूर्वानुमान
Liquid Agent (LIQUID) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में LIQUID का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Liquid Agent (LIQUID) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
2040 में, Liquid Agent के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
MEXC टूल्स रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें. जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Liquid Agent की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए LIQUID के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Liquid Agentप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.
लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Liquid Agent
2030 में 1 Liquid Agent का मूल्य कितना होगा?
अगर Liquid Agent 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Liquid Agent के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
आज Liquid Agent का मूल्य कितना है?
Liquid Agent का आज का मूल्य $ 0.00442417 है. आज की, 30 दिन की, 60 दिन की और 90 दिन की हिस्ट्री समझने के लिए हमारा प्राइस हिस्ट्री सेक्शन देखें.
क्या भारत में Liquid Agent अब भी एक अच्छा निवेश है?
मार्केट में निरंतर भागीदारी और इकोसिस्टम में विकास के साथ, Liquid Agent एक सक्रिय तरीके से ट्रेड की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी बनी हुई है. हालाँकि LIQUID में निवेश करने जैसे क्रिप्टो निवेश हमेशा अस्थिर होते हैं और आपको ये निवेश हमेशा अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर ही करने चाहिए. वित्तीय फ़ैसले और निवेश करने से पहले हमेशा अपने स्तर पर अलग से जाँच-पड़ताल (DYOR) करें और मार्केट की परिस्थितियों पर ध्यान दें.
भारत में Liquid Agent का दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
पिछले 24 घंटों में MEXC पर -- मूल्य के Liquid Agent को ट्रेड किया गया.
इस समय भारत में Liquid Agent का मूल्य क्या है?
LIQUID के लाइव प्राइस को MEXC सहित प्रमुख एक्सचेंज पर पर दुनिया भर में हो रही ट्रेडिंग गतिविधि के आधार पर रियल-टाइम में अपडेट किया जाता है. लिक्विडिटी, ट्रेडिंग वॉल्यूम और लोगों के सेंटीमेंट में आ रहे बदलावों के कारण मार्केट प्राइस में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है. Liquid Agent का हालिया मूल्य अपनी मनपसंद मुद्रा में देखने के लिए, LIQUID के मूल्य पर जाकर और जानकारी देखें.
भारत में Liquid Agent का मूल्य किससे प्रभावित होता है?
LIQUID का मूल्य कई मुख्य चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे कि मार्केट के कुल सेंटीमेंट, ट्रेडिंग वॉल्यूम, टेक्नोलॉजी में हुए विकास और यूज़र्स द्वारा स्वीकार्यता के ट्रेंड से. ब्याज दर में बदलाव, लिक्विडिटी साइकल और विनियामकीय संकेतों जैसे बड़ी आर्थिक परिस्थितियाँ भी मूल्य के उतार-चढ़ाव को बहुत प्रभावित करती हैं.
मार्केट में आ रहे रियल-टाइम बदलावों और प्रोजेक्ट के अपडेट के बारे में नए अपडेट पाते रहने के लिए, MEXC न्यूज़ पर जाएँ और वहाँ नए विश्लेषण व क्रिप्टो से जुड़ी इनसाइट पाएँ.
क्या इस साल Liquid Agent का मूल्य और भी बढ़ेगा?
मार्केट की परिस्थितियों और प्रोजेक्ट के विकास के आधार पर Liquid Agent का मूल्य इस साल और भी बढ़ सकता है. इससे ज़्यादा गहन विश्लेषण देखने के लिए Liquid Agent (LIQUID) के मूल्य का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:18:14 (UTC+8)
