Lion DAO लोगो

Lion DAO मूल्य (ROAR)

गैर-सूचीबद्ध

1 ROAR से USD लाइव प्राइस:

--
----
-3.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Lion DAO (ROAR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:27:31 (UTC+8)

Lion DAO (ROAR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000957
$ 0.00000957$ 0.00000957

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

-3.66%

-1.36%

-1.36%

Lion DAO (ROAR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ROAR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ROAR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00000957 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ROAR में +0.26%, 24 घंटों में -3.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Lion DAO (ROAR) मार्केट की जानकारी

$ 551.81K
$ 551.81K$ 551.81K

--
----

$ 551.81K
$ 551.81K$ 551.81K

893.24B
893.24B 893.24B

893,235,193,782.0
893,235,193,782.0 893,235,193,782.0

Lion DAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 551.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ROAR की मार्केट में उपलब्ध राशि 893.24B है, कुल आपूर्ति 893235193782.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 551.81K है.

Lion DAO (ROAR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Lion DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Lion DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Lion DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Lion DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.66%
30 दिन$ 0+9.86%
60 दिन$ 0+56.71%
90 दिन$ 0--

Lion DAO (ROAR) क्या है

What is the project about? Lion DAO is a DAO built on the Terra blockcahin Using the DAO creation tool Enterprise.Money What makes your project unique? We are the largest community DAO on Terra History of your project. Lion DAO was created alongside the launch of Enterprise.Money on 30th March. Lion DAO was created by RyanLion a well known crypto "influencer" with over 30K followers on Twitter with the mission of showing the power of Enterprise.Money, the protocols & tools available on Terra & the interoperability of Cosmos SDK & IBC. What’s next for your project? The DAO will continue it's journey across the Cosmos. The token has already been bridged to 5 other Cosmos blockchains including Osmosis, Kujira, Juno, Injective, White Whale & HUAHUA What can your token be used for? The token is the governance token of Lion DAO. It can be staked for governance decision making within the DAO including decisions over treasury management, DAO configuration & earn staking rewards.

Lion DAO (ROAR) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Lion DAO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Lion DAO (ROAR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Lion DAO (ROAR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Lion DAO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Lion DAO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ROAR लोकल करेंसी में

Lion DAO (ROAR) टोकन का अर्थशास्त्र

Lion DAO (ROAR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ROAR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Lion DAO (ROAR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Lion DAO (ROAR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ROAR प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ROAR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ROAR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Lion DAO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ROAR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 551.81K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ROAR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ROAR की मार्केट में उपलब्ध राशि 893.24B USD है.
ROAR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ROAR ने 0.00000957 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ROAR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ROAR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ROAR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ROAR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ROAR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ROAR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ROAR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:27:31 (UTC+8)

