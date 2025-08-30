Lion DAO मूल्य (ROAR)
Lion DAO (ROAR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ROAR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ROAR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00000957 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ROAR में +0.26%, 24 घंटों में -3.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Lion DAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 551.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ROAR की मार्केट में उपलब्ध राशि 893.24B है, कुल आपूर्ति 893235193782.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 551.81K है.
आज के दिन के दौरान, Lion DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Lion DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Lion DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Lion DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.66%
|30 दिन
|$ 0
|+9.86%
|60 दिन
|$ 0
|+56.71%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is the project about? Lion DAO is a DAO built on the Terra blockcahin Using the DAO creation tool Enterprise.Money What makes your project unique? We are the largest community DAO on Terra History of your project. Lion DAO was created alongside the launch of Enterprise.Money on 30th March. Lion DAO was created by RyanLion a well known crypto "influencer" with over 30K followers on Twitter with the mission of showing the power of Enterprise.Money, the protocols & tools available on Terra & the interoperability of Cosmos SDK & IBC. What’s next for your project? The DAO will continue it's journey across the Cosmos. The token has already been bridged to 5 other Cosmos blockchains including Osmosis, Kujira, Juno, Injective, White Whale & HUAHUA What can your token be used for? The token is the governance token of Lion DAO. It can be staked for governance decision making within the DAO including decisions over treasury management, DAO configuration & earn staking rewards.
