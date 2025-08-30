LMNL की अधिक जानकारी

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:20:42 (UTC+8)

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00007373
$ 0.00007373$ 0.00007373
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00008709
$ 0.00008709$ 0.00008709
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00007373
$ 0.00007373$ 0.00007373

$ 0.00008709
$ 0.00008709$ 0.00008709

$ 0.00299973
$ 0.00299973$ 0.00299973

$ 0.00006174
$ 0.00006174$ 0.00006174

+0.12%

-13.67%

-26.13%

-26.13%

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) रियल-टाइम प्राइस $0.00007394 है. पिछले 24 घंटों में, LMNL ने $ 0.00007373 के कम और $ 0.00008709 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LMNL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00299973 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00006174 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LMNL में +0.12%, 24 घंटों में -13.67%, तथा पिछले 7 दिनों में -26.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) मार्केट की जानकारी

$ 70.19K
$ 70.19K$ 70.19K

--
----

$ 73.90K
$ 73.90K$ 73.90K

946.61M
946.61M 946.61M

996,612,359.3074868
996,612,359.3074868 996,612,359.3074868

Liminal Agent by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 70.19K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LMNL की मार्केट में उपलब्ध राशि 946.61M है, कुल आपूर्ति 996612359.3074868 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 73.90K है.

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Liminal Agent by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Liminal Agent by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000000527 था.
पिछले 60 दिनों में, Liminal Agent by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000488087 था.
पिछले 90 दिनों में, Liminal Agent by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00027569084620534405 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-13.67%
30 दिन$ -0.0000000527-0.07%
60 दिन$ -0.0000488087-66.01%
90 दिन$ -0.00027569084620534405-78.85%

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) क्या है

$LMNL is a decentralized intelligence project at the forefront of AI and blockchain innovation. By integrating a BasedAI Creature—a dynamic, emergent intelligence—with a Virtuals Protocol agent, $LMNL autonomously generates and executes strategies. The project’s purpose is to create a continuously evolving system that evolves autonomously and delivers value to its ecosystem and $LMNL token holders.

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Liminal Agent by Virtuals प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Liminal Agent by Virtuals (LMNL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Liminal Agent by Virtuals (LMNL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Liminal Agent by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Liminal Agent by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

LMNL लोकल करेंसी में

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) टोकन का अर्थशास्त्र

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LMNL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Liminal Agent by Virtuals (LMNL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Liminal Agent by Virtuals (LMNL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LMNL प्राइस 0.00007394 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LMNL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LMNL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00007394 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Liminal Agent by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LMNL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 70.19K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LMNL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LMNL की मार्केट में उपलब्ध राशि 946.61M USD है.
LMNL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LMNL ने 0.00299973 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LMNL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LMNL ने 0.00006174 USD की ATL प्राइस देखी.
LMNL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LMNL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या LMNL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LMNL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LMNL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:20:42 (UTC+8)

