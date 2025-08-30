LIL BUB मूल्य (BUB)
LIL BUB (BUB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BUB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BUB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04253922 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BUB में --, 24 घंटों में -13.71%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
LIL BUB का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.45K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BUB की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.86M है, कुल आपूर्ति 999861600.23 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.45K है.
आज के दिन के दौरान, LIL BUB का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, LIL BUB का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, LIL BUB का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, LIL BUB का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-13.71%
|30 दिन
|$ 0
|-15.21%
|60 दिन
|$ 0
|+15.58%
|90 दिन
|$ 0
|--
Lil Bub on Solana is a heartfelt cryptocurrency project dedicated to honoring the legacy of Lil BUB, the beloved internet-famous cat known for her unique appearance and charitable spirit. Operating on the Solana blockchain, this project aims to support Lil BUB’s charity by donating funds as the community achieves various milestones. By merging the power of blockchain with the mission of philanthropy, Lil Bub on Solana provides a platform for fans and crypto enthusiasts to contribute to meaningful causes while celebrating Lil BUB's enduring impact.
LIL BUB (BUB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BUB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
