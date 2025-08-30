Lil Brett मूल्य (LILB)
Lil Brett (LILB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, LILB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LILB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00393158 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LILB में +0.12%, 24 घंटों में -12.62%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Lil Brett का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 110.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LILB की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 110.46K है.
आज के दिन के दौरान, Lil Brett का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Lil Brett का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Lil Brett का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Lil Brett का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-12.62%
|30 दिन
|$ 0
|-16.68%
|60 दिन
|$ 0
|-4.60%
|90 दिन
|$ 0
|--
Lil Brett is a fun and vibrant derivative meme token celebrating creativity, hip-hop culture, and artistic expression. Inspired by the meme universe and rap narratives, Lil Brett combines amazing artwork with a laid-back, community-focused vibe. This token brings together fans of hip-hop, meme culture, and crypto innovation, all while offering a playful and entertaining project that’s “just for fun.”
