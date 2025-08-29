Lifeform मूल्य (LFT)
Lifeform (LFT) रियल-टाइम प्राइस $0.00640461 है. पिछले 24 घंटों में, LFT ने $ 0.00632204 के कम और $ 0.00667885 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LFT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.582687 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00544481 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LFT में +0.10%, 24 घंटों में -1.35%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Lifeform का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.96M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LFT की मार्केट में उपलब्ध राशि 615.74M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.43M है.
आज के दिन के दौरान, Lifeform का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Lifeform का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0012392708 था.
पिछले 60 दिनों में, Lifeform का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0023038477 था.
पिछले 90 दिनों में, Lifeform का USD में मूल्य बदलाव $ -0.006983003758521351 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.35%
|30 दिन
|$ -0.0012392708
|-19.34%
|60 दिन
|$ -0.0023038477
|-35.97%
|90 दिन
|$ -0.006983003758521351
|-52.16%
Lifeform, a pioneering provider of decentralized digital identity solutions, empowers individuals to securely and seamlessly navigate the digital realm. With a vision of inclusivity, Lifeform aims to facilitate the integration of the next billion users into the web3 revolution. At the forefront of innovation, Lifeform introduces hyper-realistic 3D virtual human avatars as NFT-based digital identities. These avatars are accessible across both web3 and traditional web2 platforms, offering users a unique and engaging identity experience. With the user-friendly Virtual Human Editor tool and cross-blockchain NFT storage, Lifeform ensures a smooth and intuitive process for creating and managing digital identities. One of Lifeform's groundbreaking developments is the creation of the Universal Domain, which provides domain names with the .btc suffix. This innovation simplifies authentication and positioning in blockchain networks, granting users complete control over their identity information. Leveraging the robust network of Bitcoin, Lifeform ensures global recognition and usability, thereby enhancing security in digital identity management. Backed by industry leaders such as Binance Labs and IDG Capital, Lifeform stands as a driving force in shaping the future of digital identity and web3 technology. With a commitment to innovation and inclusivity, Lifeform strives to revolutionize the way individuals interact and transact in the digital world.
