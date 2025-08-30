life changing pill मूल्य (PILL)
-0.58%
+5.36%
-7.46%
-7.46%
life changing pill (PILL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PILL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PILL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00554118 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PILL में -0.58%, 24 घंटों में +5.36%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
life changing pill का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 790.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PILL की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.35M है, कुल आपूर्ति 999351202.643392 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 790.46K है.
आज के दिन के दौरान, life changing pill का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, life changing pill का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, life changing pill का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, life changing pill का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+5.36%
|30 दिन
|$ 0
|+84.76%
|60 दिन
|$ 0
|+136.35%
|90 दिन
|$ 0
|--
Life Changing Pill is a community-driven meme coin that tokenizes the meme-coin culture that pump.fun has created. It embraces and celebrate the absurd, reality-bending, ridiculous, inspiring, cruel, generous and vast possibilities that could happen in pump.fun. It highlights the fact that every day could be a life changing day in the pump.fun "trenches". Life changing pill is an authentic narrative and aims to be the one representative of pump.fun meme-coin culture. The community engages in activities that highlight the impact pump.fun has had in the crypto space.
