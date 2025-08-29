Lido Staked SOL मूल्य (STSOL)
Lido Staked SOL (STSOL) रियल-टाइम प्राइस $253.5 है. पिछले 24 घंटों में, STSOL ने $ 249.53 के कम और $ 263.92 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STSOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 350.04 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 8.65 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STSOL में -0.62%, 24 घंटों में -1.89%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Lido Staked SOL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.87M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 106.16K है, कुल आपूर्ति 106156.16 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 26.87M है.
आज के दिन के दौरान, Lido Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ -4.9029399748036 था.
पिछले 30 दिनों में, Lido Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +44.5015954500 था.
पिछले 60 दिनों में, Lido Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +100.4719618500 था.
पिछले 90 दिनों में, Lido Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +64.66081495297607 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -4.9029399748036
|-1.89%
|30 दिन
|$ +44.5015954500
|+17.55%
|60 दिन
|$ +100.4719618500
|+39.63%
|90 दिन
|$ +64.66081495297607
|+34.24%
‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens.
