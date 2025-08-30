Licker मूल्य (LICKER)
+0.62%
+0.62%
Licker (LICKER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, LICKER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LICKER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00239628 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LICKER में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +0.62% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Licker का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.72K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LICKER की मार्केट में उपलब्ध राशि 970.00M है, कुल आपूर्ति 970000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.72K है.
आज के दिन के दौरान, Licker का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Licker का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Licker का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Licker का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|30 दिन
|$ 0
|+20.21%
|60 दिन
|$ 0
|+83.29%
|90 दिन
|$ 0
Meet LICKER, the quintessential embodiment of everything gone wrong in the world of crypto. Born out of the darkest corners of the shitcoin universe, LICKER is a grotesque parody of financial innovation, fueled by reckless speculation and blind greed. Its appearance is a chaotic mess of garish colors and garbled text, reflecting the incoherence of its purpose and value. LICKER's origins are shrouded in controversy, rumored to have been created by a group of anonymous developers with a penchant for chaos and a disregard for ethical standards. It promises the moon to unsuspecting investors with flashy, over-the-top marketing campaigns that seem to be more about luring in the gullible than delivering any real utility. The tokenomics of LICKER are as absurd as its name. Its supply is infinite, its utility is vague, and its roadmap is a jumble of buzzwords with no clear direction. Despite its disreputable nature, LICKER attracts a certain type of investor—those who chase after the next big “hit” in the crypto space without a second thought for long-term stability or ethical considerations.
