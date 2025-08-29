LTAI की अधिक जानकारी

LibertAI मूल्य (LTAI)

1 LTAI से USD लाइव प्राइस:

$0.201404
$0.201404$0.201404
-0.60%1D
LibertAI (LTAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:51:41 (UTC+8)

LibertAI (LTAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

--

-0.63%

+17.87%

+17.87%

LibertAI (LTAI) रियल-टाइम प्राइस $0.201404 है. पिछले 24 घंटों में, LTAI ने $ 0.199081 के कम और $ 0.203019 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LTAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.807171 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.081456 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LTAI में --, 24 घंटों में -0.63%, तथा पिछले 7 दिनों में +17.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

LibertAI (LTAI) मार्केट की जानकारी

LibertAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.39M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LTAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 16.82M है, कुल आपूर्ति 24525953.39724898 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.94M है.

LibertAI (LTAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, LibertAI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0012805150622463 था.
पिछले 30 दिनों में, LibertAI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0028440460 था.
पिछले 60 दिनों में, LibertAI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0857457993 था.
पिछले 90 दिनों में, LibertAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0012805150622463-0.63%
30 दिन$ -0.0028440460-1.41%
60 दिन$ +0.0857457993+42.57%
90 दिन$ 0--

LibertAI (LTAI) क्या है

LibertAI is a decentralized AI platform built on the Aleph.im decentralized cloud network. It combines AI inferences on top of confidential virtual machines (VMs) to ensure true DePIN privacy and incentivizes user feedback for LLM development. LibertAI aligns open-source AI models with transparent parameters and datasets, ensuring verifiable and confidential AI decision-making. It offers secure and private AI services. 

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

LibertAI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में LibertAI (LTAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके LibertAI (LTAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? LibertAI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब LibertAI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

LTAI लोकल करेंसी में

LibertAI (LTAI) टोकन का अर्थशास्त्र

LibertAI (LTAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LTAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: LibertAI (LTAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज LibertAI (LTAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LTAI प्राइस 0.201404 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LTAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LTAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.201404 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
LibertAI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LTAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.39M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LTAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LTAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 16.82M USD है.
LTAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LTAI ने 0.807171 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LTAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LTAI ने 0.081456 USD की ATL प्राइस देखी.
LTAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LTAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या LTAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LTAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LTAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:51:41 (UTC+8)

