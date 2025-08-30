LGCY Network मूल्य (LGCY)
-2.81%
-12.39%
-12.39%
LGCY Network (LGCY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, LGCY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LGCY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02085432 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LGCY में --, 24 घंटों में -2.81%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
LGCY Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LGCY की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.31B है, कुल आपूर्ति 25296081566.70871 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.16K है.
आज के दिन के दौरान, LGCY Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, LGCY Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, LGCY Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, LGCY Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.81%
|30 दिन
|$ 0
|-22.49%
|60 दिन
|$ 0
|-4.36%
|90 दिन
|$ 0
|--
LGCY Network is a Layer 1, proof-of-stake, decentralized network. Supernova Mainnet handles 10.000 transactions per second at an average cost of 0,01$ per transaction. LGCY Network is a DPoS, open-source blockchain protocol with industry-leading transaction speed and flexible utility. Running on the Libertas Protocol, the network aims to be the most decentralized dApp blockchain in the world. Bringing true decentralization with DPoS by implementing the Libertas Protocol to the Governing Bodies (GBs) system of governance. By splitting up the 27 GBs into three branches, limiting the power of each, and introducing terms to the governance system, no single large token holder will be able to gain an unbalanced amount of power.
LGCY Network (LGCY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LGCY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
