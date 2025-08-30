Leverj Gluon मूल्य (L2)
Leverj Gluon (L2) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, L2 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. L2 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0,273661 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में L2 में --, 24 घंटों में +2,89%, तथा पिछले 7 दिनों में -15,53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Leverj Gluon का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 94,19K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. L2 की मार्केट में उपलब्ध राशि 219,54M है, कुल आपूर्ति 219541111.4408051 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 94,19K है.
आज के दिन के दौरान, Leverj Gluon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Leverj Gluon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Leverj Gluon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Leverj Gluon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world.
Leverj Gluon (L2) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. L2 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
